女星王晴在本土劇圈努力耕耘，因演出《世間情》、《甘味人生》等夯劇走紅，纖細的身材加上清甜的臉蛋，還散發優雅氣質，讓王晴被封為「台劇林志玲」，平時都會在社群分享近況的她，前天透露自己因急性腹膜炎住院，如今雖然已出院，但腸子全腫起來的狀態無解，且回家後持續昏睡，甚至頭暈想吐。

王晴前天(11/26)在IG分享限時動態，透露自己一大清早腸子炸痛，整天都吃不了東西只喝了水，實在忍不住了只好掛急診，醫生安排她掛點滴並跑了些檢查，只是數值都良好，希望她住院3天多加觀察，但因有要事要處理，又不想浪費醫療資源，因此王晴簽下不住院的切結書後返家，不料身體的痛苦並未因時間拉長而結束。

王晴隔天下午又po限動，表示都沒有上吐下瀉的情況，但「就是不知道為什麼腸子都腫起來」，當天她有試著吃些糊狀食物，但東西一進腸子就爆痛，如今有點進步，王晴已開始吃一些液態食物跟白吐司，只是情況似乎沒有太大的改善。

王晴嘆生病看清人情冷暖。(翻攝自serena_wang_qing IG)

王晴透露出院返家後，她只醒了一陣子，就陷入昏睡，好在有眾人的關心，她至少心裡感覺不孤單，而昨天(11/27)深夜她睡醒後再發文，表示現在連躺床滑個手機都會頭暈想吐，因此沒辦法一一回覆訊息跟留言，感謝外界關注她的病情，而她只能po限動統一簡單回覆，也嘆一直都不希望自己的頁面出現負面的發文，但現實不得不如此，「不是你想怎麼走就能怎麼走的」。

王晴也特別謝謝家人跟朋友，即使不在身邊但仍不停關心，「身旁的人情冷暖也能在這時候看得清楚」，而她會努力熬過去，未來照顧好自己，「誰給我雪中送炭我也都會記在心裡，先這樣我沒力氣了…」。