台中市立委補選選情進入白熱化，總統蔡英文27日出席台中公投說明會，除呼籲大家投下「四個不同意」，也不忘拉抬民進黨候選人林靜儀的選情，並表示林若當選會提升中二選區的生育率。對此，宅神朱學恒狠酸，「反智大元帥出動啦！立委選一個主張十點以後停電可以增加生育率的婦產科醫師可以增加生育率？這是我國少子化辦公室的結論嗎？你有問過王必勝嗎？」

民進黨「四個不同意，台灣更有力」公投宣講中區場27日在台中市舉行，來自新竹、苗栗、台中、彰化及南投等百工百業、180個社團逾千人參加，另包含蔡英文、副總統賴清德與行政院長蘇貞昌等都均到場。

蔡英文在會中表示，公投不是政黨之爭、也不是藍綠之爭，是國家整體利益的選擇；此外，還不忘力薦林靜儀，稱讚林是最強候選人，若當選中二選區生育率會提高。

對此，朱學恒今(28日)在臉書上表示，「反智大元帥出動啦」，立委選一個主張十點以後停電可以增加生育率的婦產科醫師可以增加生育率？這是我國少子化辦公室的結論嗎？你有問過王必勝嗎？

網友們也留言回應，「照這個邏輯，台灣生育率為什麼會低原因已經出來了」、「到底這種毫無邏輯的話，臉皮要多厚才講得出口」、「你不懂啦！10點以後停電，只能摸黑睡覺，生育率當然會提升」、「她的選民服務免費接生嗎？」