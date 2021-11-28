婚姻是愛情的延續，許多人一輩子尋尋覓覓，就是希望找到一個能和自己攜手終生的對象，但是婚後兩人要承擔更多的責任，因此並不是每個人都有勇氣談婚姻，《搜狐網》運勢專欄特別指出，12星座的男人一旦想娶妳，就會有以下徵兆出現。

●白羊座、巨蟹座、天秤座、摩羯座

這些星座男到底是不是真的想娶妳，只要看他會不會把妳介紹給身邊的親朋好友就知道了！這些星座男一開始戀愛時，比較低調，不喜歡搞得人盡皆知、引起過多不必要的關注，但是隨著感情逐漸穩定，佔有慾也越來越旺盛，尤其是愛妳愛到想將妳娶回家的時候，就會想要宣示主權讓全世界知道妳名花有主，徹底斬斷其他追求者的念頭。

●金牛座、獅子座、天蠍座、水瓶座

這些星座男到底是不是真的想娶妳，只要看他會不會將自己的真心託付給妳就知道了！這些星座男愛得比較謹慎，即便交往後也不見得會對妳百分百真心，如果在過程中妳可以深刻感受到對方全心全意的愛著妳，並且對妳毫無保留的敞開心扉，那就表示這些星座男已經做好和妳走入婚姻的準備了。

●雙子座、處女座、射手座、雙魚座

這些星座男到底是不是真的想娶妳，只要看他會不會跟其他異性保持距離就知道了！這些星座男若是真的想娶妳，就絕對不會做出會讓妳誤會的事情，即便異性緣很好，都不足以成為這些星座男的誘惑，當其他異性試圖靠近時，這些星座男也會懂得保持安全距離，杜絕任何曖昧的可能性，那麼就代表對方只心屬妳一人。