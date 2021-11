這是多麼振奮人心的事!國立陽明交通大學百川學士學位學程一年級學生蔡侑霖,加入資財系助理教授游家牧的實驗室,與研究生一起做研究,團隊近期發表論文獲得AI 領域頂級會議-神經信息處理系統大會(NeurIPS)接受,蔡侑霖掛名第一作者備受矚目。

陽明交大校方表示,此項榮譽可回溯兩個重點,其一是蔡侑霖的質優優異,曾以唯一高中生之姿破例錄取台灣人工智慧學校,並在期末專題發表會上獲得第一名成績,幾乎是可以直接進入各大學相關科系,然而他最後選擇了陽明交大百川學士學位學程。後者即為第二個重點:107學年設置的「百川學士學位學程」,打破科系藩籬,進入學程的新鮮人可自由修習所有學院專業課程,透過彈性自主學習培養下一世代的跨領域及國際人才!

蔡侑霖就表示,百川學士學位學程在修課規定上給予學生極大的彈性及自由,透過鬆綁修課限制,他更可以探索自我、跨域學習,不再受限於傳統學分數以及必選修的框架。目前蔡侑霖除了修資工系、應數系學分。他進入的資財系助理教授游家牧實驗室,與研究生一起做研究,因此能與資財系助理教授游家牧、資工博士生許嘉宜、電機資訊學士班校友陳品諭共同合作論文「正式化神經網路對權重擾動之強健性及泛化性」(Formalizing Generalization and Robustness of Neural Networks to Weight Perturbations),近期獲得AI 領域頂級會議-神經信息處理系統大會(NeurIPS)接受。

NeurIPS是機器學習和計算神經科學相關的頂級學術會議,吸引全球學術界、業界的頂尖專家、研究者和從業人員參加,是規模最大的AI學術會議,也是AI研究領域最重要的國際盛事。NeurIPS期刊目前在Google Scholar 裡AI類排名第二,自然科學裡綜合排名第12。

百川學士學位學程主任吳俊育教授表示,像蔡侑霖這樣在資訊領域有突出表現,先前在高三已有兩篇一流國際會議論文發表,同時又喜歡與人溝通,對創業、甚至哲學有興趣的學生,非常適合進入百川學士學位學程。以蔡侑霖有興趣的AI領域為例:未來的AI不僅是機器運算,同時也要了解使用者,要對心理、哲學等跨域涉獵,才能發展出更有價值的AI人工智慧應用。

陽明交大校方表示,目前百川學士學位學程已招收4屆學生,學生們有共同特色:都有很強的內在動機與時間管理能力,透過自己主動安排的自主跨域學習地圖,透過域學程、彈性學分、共同創作專題、學術講座,以及校外實習等專業暨實作課程,並提供共同工作空間實作場域。

在各領域都期待人才參與的現階段,台灣的半導體代工磁吸眾多人才,像AI需要多元知識,或是未來世代的量子電腦(Quantum computer),台灣尚在摸索前進,只要有開始投入,接續的成果就應該可以被期待。中央研究院原子與分子科學研究所副研究員張銘顯在人工智慧科技基金會周報中表示,雖然量子科技目前仍被認為是「天邊的財帛」,投資回報的機率不是1就是0,但他相信,在這個追逐技術的過程中,至少能為台灣下一個世代的科技產業打下良好基礎。

「雖然投資的結果可能是全拿或全輸,不是1就是0,但我們能不能留下0.5?」,張銘顯舉例,像是為了偵測原子所發射的雷射光,當中希望發出來的光子都被相機所收到,相機所需要的品質及靈敏度必須要很高,這樣的技術未來不只能用在量子電腦的製造,還能應用在生物科技上,希望過程中留下的知識能為產業帶來啟發,打下基礎。