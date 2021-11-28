中天綜合台《小明星大跟班》周二（30日）晚10點播出「什麼都要就是不要臉！演藝圈厚臉皮藝人報到」，邀請小優、趙正平等藝人接受匿名指控。

小優一開頭就先針對被指控「買房後逢人就要入厝禮」進行反駁，而她「要」來的入厝禮包含62吋大電視、雙門大冰箱等，吳宗憲忍不住替她說話：「我不覺得她這個舉動是不要臉，因為她並沒有跟我要這些東西。」

小優則解釋很辛苦賺錢才買了第1間房子，因為裝潢已花很多錢，「我那時候上乃哥（徐乃麟）的節目，我就會在節目上問乃哥要送我什麼？而且已經錄影存證，乃哥就很大方的送我這個冰箱。」但全場認為人情債最難還，小優辯稱都有請他們吃飯，強調：「我是有傳名單說這些東西還缺喔，是讓他們認購，不是讓他們還要去百貨公司挑。」

小優還被控訴「傳行程表給製作單位要通告」，這讓吳宗憲認為藝人積極爭取工作是好事，但仍想知道製作單位是否感到困擾，趙正平則以當過製作人的立場回應：「如果不適合的主題妳硬要，就很容易造成製作單位困擾。」《小明星大跟班》每周一至周五晚10點在中天綜合台播出。