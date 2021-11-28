將於12月16日邁入4周年的板橋凱撒大飯店，為搶攻新北耶誕城商機，周年慶提前12月1日展開至12月31日止，推出6個活動與賓客共享喜悅；此外，朋派自助餐以全新姿態回歸，開放平假日午晚自助餐，12月底前前往用餐可享9折優惠再送折價券。

其周年慶內容，活動一、房客可以加購價1216元享原價1496元家宴中餐廳平日2客商業套餐，活動二、房客凡身份證字號其中一個數字符合1、2、6就可免費兌換迎賓飲料，活動三、12月16日之壽星可憑餐飲或住宿不限消費金額發票免費兌換價值980元經典玻璃水瓶，活動四、消費滿額1216元即可參加抽獎活動，獎品包括寰宇套房住宿券、豪華客房住宿券、中西式外帶4人組合餐等，活動五、朋派自助餐平假日午晚餐期皆可享9折優惠再送下次用餐折價券，活動六、則是4人同行共享朋派自助午晚餐可免費獲贈微甜氣泡葡萄酒。

另外，朋派自助餐重新整合各式美食料理，「開胃菜與沙拉冷檯區」供應鱸魚佐蕃茄莎莎松露、松露魔鬼蛋、五味澎湖鮮透抽、烤豬里肌佐鮪魚醬、蕃茄乳酪沙拉、柳葉魚南蠻漬及花園沙拉吧等，「現做熱食／湯品」提供重達8kg現切爐烤美國肋眼牛排、現刨帕瑪森起司松露燉飯、香煎澳洲帶骨羊肩排、汆生牛肉湯等。

「精選熟食熱鍋區」包括蔥油蒸泉水爐魚、紅酒燉牛頰肉、普羅旺斯式焗烤蕃茄、北平烤鴨、廣式叉燒、印度紅綠咖哩佐烤餅、瑪格莉特比薩及茶碗蒸等，「鮮美時令海鮮區」則選用當季現流螃蟹、甜白蝦、淡海鮮貽貝、多款生魚片、散壽司及茶蕎麥冷麵等。「甜點飲料區」入廳即見多達15款以上精選甜品以及莫凡彼冰淇淋任君挑選，平日周一至周五午餐每位880＋10％元、晚餐每位980＋10％元，假日午晚餐每位1080＋10％元。

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