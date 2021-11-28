雪霸國家公園管理處放流300尾櫻花鉤吻鮭至畢祿溪，盼國寶魚擴大族群，突破基因窄化及全球暖化威脅。（雪霸國家公園理處提供／王文吉台中傳真）

雪霸國家公園理處長年復育櫻花鉤吻鮭，放流於七家灣溪、羅葉尾溪、樂山溪、合歡溪等水域，總數已達12587尾，創歷史新高。雪霸處調查大甲溪上游支流「畢祿溪」環境適宜國寶魚生存，27日放流300尾櫻花鉤吻鮭，盼國寶魚擴大族群，突破基因窄化及全球暖化威脅。

為建立櫻花鉤吻鮭七家灣溪、羅葉尾溪、樂山溪、合歡溪之外的衛星族群，以增加國寶魚的基因多樣性，雪霸處邀集林業試驗所、太魯閣國家公園管理處、東勢林管處、武陵農場、保安警察第七總隊第五、九大隊、南投縣仁愛鄉及原住民部落翠華村、興榮村、翠華國寶魚巡守隊等辦理櫻花鉤吻鮭放流畢祿溪作業。

雪霸國家公園管理處長張維銓、農委會林務局東勢林區管理處長張弘毅、太魯閣國家公園管理處長游登良、林業試驗所蓮華池研究中心主任傅昭憲等蒞臨畢祿溪現場，一同放流300尾一齡鮭魚（1歲大的櫻花鉤吻鮭）。

雪霸國家公園管理處表示，受到全球氣候暖化及高山農業影養，櫻花鉤吻鮭面臨棲地破碎、基因均質化等問題。面對如此險峻的環境，如何尋找適合的生存空間，讓國寶魚重返七家灣溪、羅葉尾溪、樂山溪、合歡溪之外的歷史棲息地，成為現階段最重要的工作項目。

雪霸處指出，畢祿溪為大甲溪上游的其中一條支流，水溫平均10至13℃，終年水量充足，深潭接連淺瀨，且植被豐富，水棲昆蟲充足，棲地多樣性佳，颱風來襲可以作為天然避護所，物理環境因子適合櫻花鉤吻鮭生存。