屏東立委鍾佳濱、周春米、莊瑞雄28日各自舉辦公投開講，為此，行政院長蘇貞昌也南下接連出席3場力挺，而首場先至鍾佳濱的場次。（謝佳潾攝）

屏東立委鍾佳濱、周春米、莊瑞雄28日各自舉辦公投開講，為此，行政院長蘇貞昌也南下接連出席3場力挺，而首場先至鍾佳濱的場次。（謝佳潾攝）

屏東立委鍾佳濱、周春米、莊瑞雄28日各自舉辦公投開講，為此，行政院長蘇貞昌也南下接連出席3場力挺，而首場先至鍾佳濱的場次，會中，蘇貞昌再次痛批「國民黨只會亂」，甚至怒轟國民黨是要害死台灣、只會詛咒別人死。

蘇貞昌首先提到核四重啟，他說，要蓋核四的是國民黨，要封的也是國民黨，國民黨花了15年、3000億，結果一度電也沒發，現在又喊要重啟，請問執照過期、機件停產，是要怎麼重啟？而且它還位在地震斷層帶，請問台灣受得起核災嗎？國民黨這樣做是要害死台灣，請大家不要被他騙，要做國家的主人，為了台灣的安全要投下不同意票。

接續，他提到護藻礁，他說，大家都需要電，但第三接收站根本無法遷到台北港，連新北市長侯友宜也不要，況且蔡政府的開發案完全避開藻礁，國民黨這樣搞只是要「詛咒別人死」，他們想要屆時沒電可用時，人們就會怪政府，然後民進黨倒了他們就有機會回來，請大家不要被他們拐走，我們要出來投下不同意票。

隨即是萊豬議題，蘇貞昌說，國民黨開放萊豬已經9年了，也都平安無事，所以蔡總統說，如果要跟國際做生意、就要照國際規矩，要加入國家組織、就要遵照國際標準，全世界有109國家接受開放萊豬，包括日本、加拿大，若台灣不接受，要怎麼加入國際組織？怎麼把產品賣到國外？

「這就像屏東種的蓮霧與鳳梨。」他說，日本把關最嚴格，而對屏東的農產是越買越多，還讚聲絕對沒問題，只有中國說有蟲、不能來，對此，台灣人痛批中國不照國際標準，由此可見，要跟國際做生意就一定要照國際標準走，國家一定會安全把關，而要不要買是人民作主，我們是自由的國家。

他怒斥，國民黨會弄這齣戲，就是要讓蔡總統漏氣，想用公投逼過後讓台灣倒退，讓全世界覺得蔡英文說話不算數、台灣不照國際標準走。

他不滿道，朱立倫說「肖豬肉（台語）」，國民黨說「毒豬肉」，這第一個聽不下去的就是美國人，而他們的心情就跟中國說不跟我們買鳳梨的心情是一樣的，請大家不要被國民黨煽動了。

他強調，這次的公投不是在喊誰當選，而是在決定國家政策的穩定，也不是在說誰輸贏，而是決定台灣的未來，請大家做台灣的主人，大家可以意識到，原來現在不是只有選舉選人，而是還能決定國家政策，所以一定不要放棄這個機會，請投下四個不同意，別讓國民黨亂下去。