演藝圈知名夫妻檔侯昌明與曾雅蘭，結婚至今剛好滿20周年，而一向給人節儉形象的侯昌明，近日卻罕見砸200萬買精品包寵妻，並在貼文中寫下千字，感謝曾雅蘭20年來對家庭的付出，讓網友看了直呼「太感動了」。

侯昌明與曾雅蘭在昨（27）日迎來兩人結婚20年的周年紀念日，侯昌明也在臉書上曬出兩人多年前的婚紗照並在文中大方感謝老婆曾雅蘭，除了在她年紀輕輕25歲時就嫁給他外，剛結婚時的侯昌明還曾一度被騙光所有積蓄，但曾雅蘭仍默默守在他的身邊，甚至一結婚就跟著侯昌明搬回老家一同照顧罹患失智症的父親，讓他沒有後顧之憂全力在事業上衝刺；即使婚後已生了女兒，曾雅蘭仍堅持為侯昌明再生一個兒子，湊成一雙「好」字。

但也因為侯昌明的事業起飛、行程忙錄而使家庭重擔全落在曾雅蘭身上，曾雅蘭最後罹患上憂鬱症，5月份疫情爆發時，曾雅蘭還曾併發恐慌症，讓侯昌明相當自責且心疼。侯昌明為了讓曾雅蘭分散壓力，並稀釋她的憂愁，才力推她進入大嫂團並加入演藝圈，沒想到意外受到觀眾歡迎，也漸漸打開知名度，讓侯昌明相當驕傲。

這些種種因素讓侯昌明心裡滿滿的感恩，因此近日罕見砸下200萬買下精品箔金包送給曾雅蘭，還大方表示「以前窮困的時候，沒有能力，今年我買了一個以前想都不敢想的包包送給你當20週年結婚禮物，『因為你值得』，所以不貴」，甜蜜之情溢於言表。

曾雅蘭隨後也在臉書上發文回應，並大讚侯昌明「100分的完美好老公」，讓網友們相當羨慕並紛紛大讚「人生最幸福的就是遇到對的另一半，還有兒女陪伴，看到你們夫妻對彼此的感受，很感動」、「20年真的不容易20年要一起互相包容更不容易！！」、「真的是好真誠又感動」、「20週年快樂，滿滿正能量幸福的一家人」。