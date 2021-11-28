有不肖清運業者為了貪圖價差，將外縣市一般事業廢棄物偽報成高雄市一般事業廢棄物，導致岡山焚化廠垃圾爆量，事件發生後引發關注，高市府環保局為了防止類似事件發生，已成立廢棄物調度中心，統一受理進廠申請及調度，並加強焚化爐進廠車輛落地檢查，落實產源現地查核。

高市府環保局所屬的4座焚化廠營運迄今均已超過20年，統計4座焚化廠2019年處理量為143萬噸，2020年降至137萬噸，高雄市長陳其邁上任後，要求環保局今年總處理量應降至133萬噸以內，以達空汙減量目的。配合岡山、仁武2座公有民營廠合約年底到期，在合約中特別要求外縣市事廢進廠量應逐年下降。

近日爆發外縣市一般事業廢棄物偽報亂入高雄，高市府環保局祭出相關管制作為，將成立廢棄物調度中心，統一受理進廠申請及調度。由於各焚化廠將陸續分爐次進行整改工程，廢棄物將依各廠處理量能統一調度。相關申請的產源資料，將建立資料庫比對個別清除業者合約資料，揪出重複申請或不合理數量。

此外，焚化廠將加強進廠車輛落地檢查，透過進廠車輛廢棄物落地檢查，釐清產源及是否夾雜不適進廠廢棄物，並落實產源現地查核，調度中心會針對產源申請進廠數量不合理處，派員進行現場查核，減少清除業者虛報合約量。