《海角天涯》榮獲最佳動畫短片獎，由知名動畫導演吳德淳製作。（台中市政府提供）

台中動畫短片《海角天涯》獲金馬最佳動畫短片獎。（台中市政府提供）

第58屆金馬獎頒獎典禮27日盛大登場，台中市政府新聞局委託製作動畫短片《海角天涯》獲最佳動畫短片獎，導演吳德淳發表得獎感言時，特別感謝台中市政府新聞局及相關同仁，在製作期間給予很多建議與協助，讓整體創作更加完善，謝謝市府的支持。

新聞局表示，《海角天涯》榮獲最佳動畫短片獎，由知名動畫導演吳德淳製作，更是市府推動「台中動畫製作計畫」所產出的優秀作品，吳導演長期投入動畫創作，擅長刻畫小人物日常生活故事，魔幻寫實的畫風獨樹一幟。

此次再次出擊，靈感來自路思義教堂的建築曲線與黃色琉璃菱形屋頂面磚的紋理美感，透過動畫特殊的影像效果，刻畫出台中在地特色，此次動畫短片獲獎，也代表動畫創作上公私部門協力合作成果。

新聞局說，台中長期支持影視及動畫產業，以實質經費補助、市府團隊及台中市影視發展基金會影視協拍中心的能量支援影視劇組落地拍攝，109年起雖遭逢新冠肺炎疫情的衝擊，迄今已提供超過170部以上作品、1400件次的協拍服務，並提供超過30個劇組經費補助；拍攝期間，劇組團隊落地台中帶來旅宿、交通運輸及生活飲食等周邊產業效益，為在地消費注入活水。

新聞局強調，市府補助作品《複身犯》、《聽見歌再唱》、《高山上的熱氣球》、以及《海角天涯》入圍第58屆金馬獎4項獎項，入圍就是肯定，新聞局與有榮焉，最終《海角天涯》獲得最佳動畫短片獎，對台中市長期支持影視協拍及動畫是一大鼓勵，在疫情衝擊影視產業的艱困現況中，仍持續有優秀作品在台中的協助下誕生、影視舞台上綻放光芒，未來將持續支持影視及動畫產業，也恭喜團隊獲得金馬獎肯定。