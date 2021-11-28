中信兄弟終結者李振昌在今年台灣大賽首戰第9局成功「關門」，助對守住2分領先優勢，也奪下生涯首次總冠軍賽救援成功，他許願說：「希望今年能拿4個救援成功，這樣人生就完美了。」

李振昌2018年返台加入兄弟，隔年起連3年都有總冠軍賽機驗，前2年共後援6次，但卻都沒有拿下救援成功。

回憶前幾次的總冠軍賽經驗，李振昌應像最深刻的就是在2019年與Lamigo桃猿隊（樂天桃猿隊前身）打總冠軍賽，「回台灣第1次被打再見安打就是被廖健富打，當下已經拿下2好球，滿氣自己的。」

對於在總冠軍賽登板後援，李振昌認為與例行賽的感覺都是一樣，「不會緊張，就是享受比賽，而且那麼多球迷為我加油，不努力不行。」總冠軍賽首次救援成功出現，李振昌許願，希望能拿下4個救援成功，代表球隊能拿下4勝奪冠，他笑說：「這樣人生就圓滿了。」

今年受到疫情影響球季拉長到11月底才結束例行賽，球員身心多少疲憊，李振昌說：「身體的疲勞大家都一樣，就比精神面，誰能夠堅持到底，就像雞哥（牛棚教練林恩宇）說的，每個人都做好自己的工作，一棒接一棒，換你上去投就幫忙守住。」