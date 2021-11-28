中鋼50公益藝文饗宴28日在社教館登場，由阿卡貝拉蝦米樂團獻唱。（社教館提供）

中鋼邁入建廠50年，中鋼集團教育基金會28日特別邀請全球第一個視障樂團，阿卡貝拉「蝦米視障人聲樂團」於小港社教館演藝廳演出別開生面的中鋼50公益藝文饗宴。

蝦米樂團首次在小港區演出，吸引在地居民與機關團體欣賞，上半場以膾炙人口的台灣歌曲為主軸，下半場演出世界各地知名歌曲，透過曲目巧妙的安排引領觀眾認識寶島的在地音樂文化。

樂團執行長朱元雷說，因為蝦米樂團成員無法從視覺上知道什麼是最好，只能透過一次又一次的練習，突破眼睛看不見的限制，要求自己做得更好，也與中鋼公司「沒有最好，只有更好」的理念相契合。

由高雄市立社會教育館統籌辦理的「中鋼50-鋼都文人匯」系列活動，在疫情漸緩之際，推出2場千人活動，除了今天的「蝦米視障人聲樂團」音樂會，第2場活動，將在12月19日下午2時30分，邀請作家許常德分享「我們跟愛最好的距離」講座。