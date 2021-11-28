雲林縣衛生局28日舉辦「善愛雲林，110年醫療奉獻獎」頒獎典禮，由雲林縣長張麗善表揚31名深耕雲林醫療服務人員，感謝醫護人員的努力付出，讓雲林逐漸擺脫醫療沙漠的惡名，並在疫情期間堅守崗位，讓雲林的本土確診案例降至最少。

張麗善為了鼓勵堅守基層的醫護人員，以及長期在醫療資源缺乏地區及特殊醫療崗位者，特別指示雲林縣衛生局舉辦「醫療奉獻獎」表揚活動，未來並列為常態性活動，以肯定長期在縣內各個角落無私奉獻的醫護人員，並讓他們成為後輩學習跟進的典模。

張麗善表示，她本身曾擔任過醫護人員，所以非常了解醫護的辛勞，在大家努力下，雲林的醫療資源持續增加，讓縣民逐漸不需要跨縣市就醫。疫情期間醫護們堅守崗位，全力守護鄉親，讓雲林在防疫上交出漂亮的成績單，特別利用這個機會向所有醫護人員致敬。

今年共有90名醫護人員與團體報名參選，共頒發31個獎項，包括長期深耕醫療服務工作者「醫療服務獎」7名；致力傳染病預防及治療者「防疫獎」7名；推動及協助預防保健業務活動者「預防保健獎」3名；推動協助公共衛生業務者「公共衛生獎」4名；衛生醫療服務領域或其他特殊優良者「特殊貢獻獎」2名；延伸醫療至社區的醫療團隊「團體貢獻獎」8組。

另外，為感謝長期以來致力雲林縣急重症醫療布建及偏鄉醫療規畫，且於新冠肺炎疫情嚴峻時，帶領醫療團隊積極協助縣府各項防疫活動的6大責任醫院院長，特頒發醫療卓越領袖獎，包括黃瑞仁、吳晉祥、李聰明、吳錫金、黃東榮、鄭清源共6名院長。