每到換季或整理衣物時，總會發現白色衣物容易泛黃，丟洗衣機也洗不掉，有網友近日在臉書社團發文，表示自己一件白色帽T外套有一處明顯泛黃，不知該如何清洗，結果許多主婦紛紛推薦「過碳酸鈉」超有效，還有網友惋惜真的太晚才知道，白丟了一堆衣服。

一名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」發文，自己有一件白色帽T外套放在衣櫥太久變得泛黃，不確定洗不洗得掉，所以上網發問「請問這個有救嗎？有推薦的產品嗎？」

貼文引起網友熱議，不少人都推薦各式清潔劑及商品，但其中最多被提到就是「過碳酸鈉+溫熱水浸泡」，許多過來人也紛紛回應使用心得，「過碳酸鈉加溫水泡一晚，再丟去洗衣機清洗乾淨」、「只要不是深色，黑，紅，其它淺色都可以，過碳酸鈉是氧化漂白，白色，淺色，素色都適用」、「我10年的黃垢就消失9成」、「過碳酸鈉一包60元可以用很久」。

有網友建議可以參考相同成分的產品，「買白鴿漂白素也是可以的，成份一樣，只是比較貴」、「它是氧系漂白劑，花色衣服也不退色，只是有些材質不能用，建議妳上網查。」、「碧蓮或白鴿漂白素+熱水泡」、「全聯有賣活氧酵素，成分也是過碳酸鈉」。

不少網友看貼文也驚呼長知識了，「我直接丟了，原來有救阿」、「很感謝，我也苦惱這個！」「我以為泛黃都沒救了⋯泛黃的衣服都丟掉了」、「太晚看到，丟了一堆白色衣服」。原PO也有回應網友提問，自己泛黃外套已救回，「過碳酸鈉泡熱水哦，非常有效」。