大陸至今對新冠疫情防控仍採取「圍堵清零」政策，11月28日，中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友表示，如果沒有採取圍堵清零，假設中國的發病及死亡與全球平均標準相似，則中國「圍堵清零」預防了4784萬人感染、95萬人死亡。

吳尊友在北京舉行的財經年會上表示，「圍堵清零」和「入境隔離」是外防輸入、內防反彈的新冠防控策略的核心內容，必須堅持。

吳尊友還披露了「圍堵清零」的成效，一是，假設中國的發病及死亡與全球平均水平相似，則中國圍堵清零預防了4784萬人感染、95萬人死亡。

二，假設中國的發病及死亡與金磚五國其他四國平均水平相似，則中國圍堵清零預防了5497萬人感染，114.4萬人死亡。

三，假設中國的發病及死亡與發達的美國或英國水平相似，則中國圍堵清零預防了2億0410萬到2億0644萬人感染、305萬到315萬人死亡。

吳尊友表示，「疫苗接種＋72小時核酸陰性」入境策略，暫不符合中講新冠疫情防控。對於中國來說，境外(人／物)輸入，是中國新冠流行的唯一來源，卡住源頭，是外防輸入之關鍵。