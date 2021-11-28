桃園為慰勞各行業辛苦的防疫人員，市長鄭文燦先前推出「防疫英雄專案」，購置電動機車可享95折優惠，Gogoro28日更加碼再打95折。另外，鄭還宣布「電動機車Easy購方案」再加碼，補助金從7000元調升至8000元，可追溯至10月8日起。

鄭文燦28日至Gogoro桃園藝文門市出席活動，鄭表示，桃園電動機車市占率、充電站數量均為全國之冠，截至11月底共計約7.9萬輛、近1400站，更是全國首座引入GoShare移動共享服務的城市。

鄭文燦說，桃園推出防疫英雄專案95折方案，除警消、里幹事等第一線防疫人員外，也擴大納入醫護人員、防疫計程車、防疫旅館人員，皆可享95折優惠，限量1000名，Gogoro則針對桃園市民再加碼打95折，等同可享9折優惠。

電動機車Easy購方案有4大在地車商Gogoro、eMOVING、eReady及Yamaha響應，深受民眾喜愛。鄭文燦宣布再加碼1000元，補助金從7000元調升至8000元。

鄭文燦進一步說明，電動機車Easy購方案補助金為8000元；汰舊換新方案，中央補助最高1萬元，市府補助最高1.7萬元，總計最高2.7萬元；購置新車方案，中央補助最高7000元，市府補助最高1.2萬元，最高優惠可達1.9萬元。以Gogoro機車入門款「VIVA BASIC」為例，最便宜可用2萬8980元入手。

環保局長呂理德指出，已申請「電動機車Easy購方案」的市民不用擔心，這次再加碼1000元補助將溯及至110年10月8日，將直接核撥補助款差額給已申請補助者。