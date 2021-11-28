2021客庄12大節慶，客家婚禮28日在美濃客家文物館廣場舉行，高雄市副市長史哲在美濃湖畔為37對佳偶證婚祝福。今年的新人禮服首度採取「設計競賽」方式，優勝的「染宴」、「蝶」等4套作品穿在新人身上，讓婚禮更有看頭。

今年適逢六堆建堆300年，客家婚禮不同往年，以美濃客家文物館中庭為娘家，由高市府客委會主委楊瑞霞擔任媒婆，做潑水及丟扇子、新娘以米篩遮頭出嫁等儀式，將新娘出嫁感恩拜別父母的情節一一呈現。

新人隊伍在小花童和客家八音樂聲引領下，帶路雞、托青、扛禮等迎親隊伍踩街出場，登上婚禮殿堂。在眾人祝福下，新人進行插頭花、食新娘茶等古禮，最後由客家耆老長輩將男燈與女燈掛上，新人互贈傳統秤陀，完成整個結婚儀式，祝福新人添丁發財與世代傳承。

史哲表示，參加過許多的婚禮，這個婚禮最特別，第一次為那麼多佳偶證婚。而且新人身上穿著的禮服，是客家與文創設計的結合，這對客家文化發展是很重要的。同時也向新人喊話，要新人增產報國，早生貴子，並用客語「萬事起頭難」來勉勵新人。