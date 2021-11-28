公視時代劇《茶金》上映以來佳評如潮，透過新竹北埔製茶家族的興衰沉浮，一窺50年代台灣風雨飄搖之際的大時代故事。溫昇豪在戲中飾演KK（劉坤凱）一角，是見證台灣走向民主自由和經濟轉型發展的關鍵角色，尤其在戲中的暖男形象，更是迷倒眾人，近日他接受本報邀請進棚拍攝雅典錶（Ulysse Nardin）時尚專題，以紳士熟男形象詮釋雅典錶百萬陀飛輪的奢華品味，重現《茶金》時尚。

溫昇豪是雅典錶的愛好者，得知品牌推出百萬元以下的陀飛輪表，忍不住驚呼，雅典錶航海系列藍面大明火琺瑯陀飛輪表99萬元。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／Bottega Veneta）

「我想KK之所以迷人，是因為他歷經戰火和失去家人的滄桑，對愛與家庭充滿了渴望，所以更懂得疼惜、體貼女人。」溫昇豪說完，笑著補充一句，「肯定不是只有外表很帥這麼簡單啦！」

溫昇豪在《茶金》劇中的暖男形象，深受女性觀眾的喜愛，佩戴雅典表Blast鏤空陀飛輪腕表151萬2000元。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／Balenciaga）

溫昇豪在劇中的人設，是大時代悲劇的小縮影，二戰時被日本抓去緬甸充軍，曾與孫立人將軍對戰，不幸遭美軍俘虜，後來又因馬歇爾計畫返台建設，才知家人在美軍轟炸台北時已全數罹難，「他的角色很微妙，美國應是仇人，卻協助美軍建設台灣，正是因為他愛台灣這塊土地！」

《茶金》以英語、日語、客家語、閩南語、上海話和國語等多種語言交叉呈現，忠實呈現當時面對多元文化衝繫之下的台灣，對演員來說是一大挑戰，溫昇豪在戲中扮演暖男，為連俞涵飾演的茶廠千金打開一扇窗，開啟她的眼界，下了戲同樣也是暖男，義務擔任連俞涵的閩南語老師，「連俞涵為了戲從頭學客語、閩南語、日語，還要學鋼琴，真的很辛苦！」

溫昇豪在《茶金》劇中的暖男形象，深受女性觀眾的喜愛，佩戴雅典表Blast鏤空陀飛輪腕表151萬2000元。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／Balenciaga）

溫昇豪是客家人，因此對劇中的客家文化十分熟悉，例如張家祭祖的盛大場面，男人依輩份順序祭祖，女人只能觀禮不能持香，與溫昇豪幼年在屏東六堆老家參加祭祖時的記憶很相似；戲中茶場老闆和女兒分桌吃飯的趣味畫面，也是源自客家人不准女人上桌吃飯的習俗，女人只能躲在廚房吃飯，或是必須等到男人用完餐才能上桌，因此劇中茶場老闆讓女兒隔桌一起用膳，已是心疼女兒做出最大的讓步了。

為了宣傳《茶金》，溫昇豪進棚拍攝雅典錶（Ulysse Nardin）時尚專題，由於溫昇豪本身就是雅典錶的愛好者，在拍《俗女養成記》時就曾佩戴他的雅典錶入戲，因此對雅典錶十分熟悉，一得知有百萬元以下的陀飛輪表，驚呼：「陀飛輪不到一百萬，真的太便宜了！」，忍不住再三把玩，愛不釋手。

雅典表玫瑰金BLAST鏤空陀飛輪腕表，皮革表帶款，178萬5200元。（Ulysse Nardin提供）

雅典表BLAST藍色鏤空陀飛輪腕表，橡膠表帶款，151萬2000元。（Ulysse Nardin提供）

雅典表航海系列藍面大明火琺瑯陀飛輪表，99萬元。（Ulysse Nardin提供）