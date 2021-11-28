7-11限時加碼於11月29日（一）至11月30日（二）推出「CITY系列全品項任選第2杯半價活動」，品項包含CITY CAFE、CITY PRIMA精品咖啡、CITY TEA現萃茶、CITY PEARL珍珠、不可思議咖啡。

另全家也恭喜Let’s Café Ｘ金馬活動大使劉冠廷，榮獲第58屆金馬獎最佳男配角，今日（11月28日）推出單日限定，在APP「隨買跨店取」祭出Let’s Café特濃美式、特濃拿鐵買1送1優惠，每個品項每位會員限購1組，需於110年12月25日前兌換完畢。

Let’s Café特濃美式、特濃拿鐵今（28日）單日限定買1送1。（全家提供＿
Let’s Café特濃美式、特濃拿鐵今（28日）單日限定買1送1。（全家提供＿

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