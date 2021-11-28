以中醫觀點來看，人類臟腑器官的變化會反應到指甲上，因此身體健康與否，可從指甲狀況看出端倪。翰醫堂中醫診所日前在臉書粉專PO文指出，背後的對應關係。

▍白色：身體血虛

以中醫的觀點來說，指甲呈現白色可能是血虛或缺鐵性貧血引起。

▍黃色：肺部疾病

指甲有發青或發黃的現象，可能和肺部疾病或肺部血氧量不足。

▍紫色：心腦血管疾病

指甲為末梢循環部位，若有因為手冰冷的關係而呈現發紫的現象，通常是血液循環不好，但若經常性的呈現紫色可能就有心腦血管疾病等問題。

▍咖啡色：腎臟問題

若指甲表面突然出現咖啡色斑點，代表身體的電解質不平衡，可能有腎臟問題。

▍黑色／黑線：黑色素瘤

指甲呈現黑色，有可能是因為外傷推積的瘀血或黑色素瘤問題。

▍豎紋：營養不均、腸胃問題

消化系統的問題也會反映在指甲上，若指甲有出現豎紋或是摸起來不平坦，可能是因為營養不均衡或腸胃問題。

▍月牙少

在中醫的觀點來說，月牙多少反映腸胃吸收狀況，須注意飲食習慣。