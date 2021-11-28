雲林縣政府舉辦「沼農趣、好食在」創意市集，推廣沼液沼渣資源利用。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣環境保護局28日於斗六市行啟記念館辦理「沼農趣，好食在」創意市集活動，邀集已參與沼液沼渣資源再利用的畜牧業者、農民共襄盛舉，藉由施灌經驗分享等活動，讓大家更了解畜牧資源化的知識，實踐「資源循環再利用，土壤作物更自然」理念。

雲林縣長張麗善28日與環保署水保處簡任技正邱國書、縣環保局局長張喬維等人，與民眾分享畜牧糞尿資源利用的成果。現場創意市集有5大主題，包括施灌經驗分享、農產品伴手禮、畜牧場特色產品、美食饗宴、環保課程體驗，吸引許多民眾參與。

張麗善表示，世界各國推動2050年循環經濟淨零碳排，雲林為農業大縣，畜牧產業相當多，因此必需更積極因應。畜牧糞尿經厭氧發酵後回歸至農田施灌農作物，能讓土壤更肥沃；產生的沼氣可回收用於發電，替代部分化石燃料發電，非常符合SDGs永續發展目標。

張麗善說，為讓豬糞變成黃金，達到「田肥水清」願景，縣府已連續7年推動「畜牧糞尿資源化」，目前有464場畜牧場取得相關畜牧糞尿資源利用措施，經濟作物超過60種，施灌面積達1300公頃以上，成效良好，將持續鼓勵永續推動。

張喬維指出，雲林縣施灌總頭數達27萬頭，為全台之冠，畜牧糞尿肥資源每年約有202萬噸回歸農田再利用，相當於可減少6萬6000包化學肥料使用，對於減少河川汙染有很大的幫助。

張喬維提醒，若飼養豬隻達2000頭以上或牛隻500頭以上的畜牧業者，應於明年12月26日前達成畜牧糞尿資源化比率5％。鼓勵畜牧業者及農民加入「畜牧糞尿資源利用」行列，共同創造畜牧業、農業及永續環境等多贏效益。