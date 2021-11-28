2021年全國藤球團體錦標賽，11月27到29日在台中市豐原區體育館熱鬧開踢。全團賽原定今年5月舉辦，但受到新冠肺炎疫情影響而延期，多虧疫情緩和，並在台中市政府運動局大力協助下，得以順利復賽，由國立臺灣體育運動大學體育系學生組成地主球隊「HLE」，從球員組成到隊名都是另類焦點。

「HLE」隊名發想來自報名時填寫的身分證字號，以最初三名成員的出生地：桃園市H、原台中縣L與高雄市E組成隊名「HLE」，恰與英雄聯盟世界賽的知名韓國電競戰隊撞名，引起場邊一陣討論。

HLE團隊成立的契機來自藤球家庭的教練劉品佑，他的哥哥為台灣師範大學藤球隊教練劉昶佑，兩兄弟近幾年致力於推動校園藤球運動不遺餘力，大一時，劉品佑邀請游泳專長的同學鄭羽媃一起參加大專盃藤球賽，之後每年兩人就積極召集學姊與學妹參與大專盃，今年首度進軍中華民國藤球協會舉辦的全國性賽事，迎向更強的挑戰。

HLE隊員有不同的運動專長，包括鄭羽媃（游泳）、黃筠涵（籃球）、何姈潓（法式滾球）、林奕伶（足球）、王筑璦與葉倖羽（排球），足球專長的林奕伶分享，藤球同樣是以腳為主的運動，她的優勢就是球一來，反射動作就會出腳，雖然對球的掌握度相對較高，但是因為不習慣踢高與穩定球，所以常常將藤球當足球大力傳出界。藤球又被稱為「腳踢的排球」，排球專長的王筑璦與葉倖羽直呼，排球接高與舉球的策略對踢藤球幫助很大，救球機率也大幅提高，不過，真的會不由自主想用手接，畢竟「腳真的太難控制了！」

何姈潓是馬來西亞僑生，藤球是東南亞國球，但這次卻是她第一次參加藤球比賽，她說：「因為都是男生在玩比較多。」「HLE」隊上大部分成員都是首次參賽，大家異口同聲表示：「以後絕對會繼續踢！」