《中天新聞》

2022年高雄市長選戰，曾一度傳出無黨籍立委高金素梅出戰的消息。高金素梅24日起展開「公投小戰車宣講」活動，12月17日前將在全台各地游擊開講，高金素梅24日在高雄宣傳「四個都同意，台灣更美麗」理念。針對高金素梅若出戰高雄市長話題，國民黨高雄市議員陳美雅表示，歡迎所有願意為高雄這塊土地打拚的人表態；高市議員童燕珍也表示，只要好的人才來高雄選市長，我們都非常歡迎。

針對高金素梅若出戰高雄市長，陳美雅接受《中天新聞》訪問時表示，高雄是一個非常棒的地方，潛力無窮。我們歡迎所有願意為高雄這塊土地打拚的人表態，希望能夠從中發掘出最值得、最優秀、最傑出的人來為高雄打拚，所有高雄市民都希望是一個最強的強棒，然後讓高雄能夠更加的截然不同，所以我們期待所有有意願的所有的英雄豪傑，歡迎來高雄一起打拚。

高雄市議員童燕珍也表示，高金委員站在公投戰車上面，在我們高雄市宣導「四個都同意，高雄更美麗」，其實我們真的很感動。高金素梅從北部跑到高雄來，大家都有很多揣測，其實我們也很希望、也認為只要好的人才來高雄選市長，我們都非常歡迎。

網友紛紛表示，「高金委員是做實事的人，來做高雄市長，舉雙手贊成。」、「很棒的人選，肯定能讓高雄再次翻轉。」、「我很⋯喜歡她，氣質好、問政品質好、口條好、有魄力，反正很多很多的好。」、「一定選上，民進黨會嚇壞了。」、「高金是優秀立委，跟在地深綠財團也無瓜葛，可以大刀闊斧整治高雄，就看高雄人要不要覺醒！」