這名「R8炫富哥」訊後依過失致死罪嫌移送，今以10萬交保，據悉他身上有多部名車，平時靠放高利貸維生，還曾高調曬討債照片。（翻攝自YouTube、民眾提供）

28歲黃姓男子昨（27日）下午4時駕駛白色奧迪R8超跑，行經汐止區樟江大橋下橋時，車輛打滑自撞交通號誌桿，車身後半截幾乎全毀，黃男耳朵撕裂傷，坐在副駕駛的21歲翁姓女乘客，送醫後不治，「R8炫富哥」訊後被依過失致死罪嫌移送，今以10萬交保。據悉他身上有多部名車，平時靠放高利貸維生，但讀者踢爆，其實這些超跑「都是借來拍照、把妹的」，向超跑車行租借3到5小時就歸還」。，而這次出事的白色R8原本是紅色，黃男想要脫手賣不掉，還去貼膜成白色，沒想到一場意外讓一個女生丟了命，千萬超跑也變成成一團廢鐵。而2人未依規定繫上安全帶，也是翁女喪命的主因。

據了解，28歲黃姓男駕駛從事工程建築業，該輛2010年出廠的奧迪R8超跑，是父親買給他使用，21歲翁女則為某科技大學學生，兩人是認識半年的朋友，今天本要開車去台北市吃飯，不料卻發生意外。

R8炫富哥被讀者爆料，他在臉書曬的各式超跑，大都是借或租來合照。（圖／翻攝自當事人臉書）

不過對於R8炫富哥的真正職業眾說紛紜，一說他從事建築業、一說是進口貿易，但據ETtoday報導報導，有讀者提供照片踢爆，其實R8炫富哥是討債集團成員，IG還大喇喇分享去討債畫面，寫道「可以不要欠錢不還嗎…我們都會很累」。

而且，被撞爛的奧迪R8原為紅色，黃男自己購入3年，非外傳父母買給他，日前黃男欲脫手紅色R8，但因稀有車且排氣量破5000CC稅金高、車齡也逾10年，乏人問津，因此將車貼膜成白色便於脫手，未料車還沒賣出去，就被撞爛成廢鐵。

讀者爆料指稱，黃男臉書滿是與超跑合照，但這些超跑不是朋友「借來合照」，就是跟超跑租賃車行「租3到5小時」後歸還，並非黃男所有。

黃男27日駕駛的奧迪R8超跑，27日下午在新北市汐止康寧街與翠峰街口，疑似因為天雨路滑，車輛打滑自撞到電線桿，不僅車尾幾近全毀，油箱也被撞破，超跑在雨天中瞬間起火。開車的28歲黃男受到輕傷，但位於副駕的21歲的翁姓女子卻當場失去生命跡象，送醫搶救後不治，2人未依規定繫上安全帶，也是翁女喪命的主因。