雲林麥寮國小舞龍隊參加全國各級學校民俗體育競賽。（廖素慧攝）

2021全國各級學校民俗體育競賽分別在嘉義吳鳳科大、台南大學舉行，共7000多人競技，28日在嘉義吳鳳科大熱鬧開幕，台南大學民俗體育發展中心主任蔡宗信表示，透過有系統的教學，希望讓傳統民俗技藝能創新並傳承下去。

今年全國各級學校民俗體育競賽有12個項目，總報名人數從大專、高中職及國中小學校共7068人次，其中有扯鈴、踢毽、撥拉棒等3個項目報名人數增加，扯鈴更多達1720人報名。

比賽分為雙周舉行，11月27、28日在吳鳳科大登場的是踼鍵、流星球、撥拉棒、砌磚、舞龍、舞獅、醒獅、台客獅和文陣等8項；12月3、4、5日在臺南大學有扯鈴、陀螺、武陣和跳繩等4項。

舞龍舞獅是重頭戲，評審針對動作技術性、內容設計、團隊合作、整體美感等方面評分，動作稍有閃失、絆倒或龍體不夠飽滿等細節都會影響成績，每支隊伍都聚精會神，展現出每一個環節的力與美，希望拿到好分數。

大明高中舞龍隊表演「三貼式」、「疊羅漢」式的舞姿，將長龍舞得靈巧活潑，約10分鐘的演出結束後，選手們汗流浹背，氣喘噓噓，顯然是活動量大、頗費體力的運動。

蔡宗信表示，舞龍舞獅隊需要體力及耐力，一場表演就像跑800、1000公尺田徑賽，因而選手們平常也要跑步或相關的體能訓練，才能保持好體力。

蔡宗信說，全國各級學校民俗體育競賽源自1995年的南部7縣市比賽，2001年擴大成全國賽制至已邁入第20屆，今年雖然疫情尚未解除，但有7000多人次來參賽，澎湖西嶼外垵國小全校僅有30多名學生，組舞龍隊參賽幾乎是全校總動員，顯見賽事很受重視。