杜絕外縣市垃圾流入台北市，北市環保局11月共查獲3起以虛偽不實遞送聯單，試圖夾帶外縣市廢棄物進入北市焚化廠案件，除當場扣車退運並各處以6萬元罰鍰外，並將一併移請司法單位偵辦。

環保局說明，為管制清除機構進入北市焚化廠車輛廢棄物來源，自今年2月起已要求所有進入焚化廠車輛均應裝置GPS，並應連線至環保署「廢棄物即時追蹤平台」。

環保局稽查人員查閱某3家清除機構車行軌跡異常，疑有違法轉運廢棄物情形，11月1日於內湖焚化廠及12日於北投焚化廠攔車檢查，分別查獲來自外縣市果菜批發市場垃圾、設備製造廠工業廢棄物，與提交焚化廠廢棄物產生源遞送聯單明顯不符。

環保局指出，除當場依《廢棄物清理法》告發各處6萬元罰鍰外，並就業務上作成文書虛偽記載，依《廢清法》移請司法偵辦，最重可處3年有期徒刑、拘役或科或併科1000萬元以下罰金。

環保局表示，清除機構從事廢棄物清除業務，應事先與委託人訂定契約書，該契約書依《廢清法》規定，送經執行機關同意後，將委託人及載運數量填載在遞送聯單上，才可以將廢棄物運入焚化廠處理，該3家業者貪圖北市焚化廠與鄰近縣市焚化廠價差，試圖以夾帶方式牟取不法利益，當下除扣留車輛，釐清廢棄物來源外，並要求該3家業者將廢棄物運入該縣市焚化廠處理，確認已無任意棄置後，始返還車輛。

環保局提醒，清除機構遞送聯單依法應誠實填報，部分業者貪圖北市焚化廠與鄰近縣市代處理費價差，心存僥倖圖以虛偽記載方式夾帶未經許可廢棄物而致觸法，恐肇牢獄之災，得不償失，市府未來將持續勤查重罰，再鄭重呼籲業者切勿以身試法，以免害人害己。