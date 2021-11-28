嘉義市現有5000多名新住民，市府28日在宣信國小舉辦「以城為家．幸福在嘉」移民節活動，新住民表演才藝交流異國文化，市長黃敏惠邀請大家參加12月即將開展的2021台灣設計展，融入嘉義市這個大家庭的在地及創新文化。

黃敏惠表示，市民朋友滿滿的活力，就是嘉義市幸福的最大動力，不僅以城為家，對於新住民朋友來說嘉義市更已成為家，來嘉就是一家人，我們是一個大家庭，都是彼此的家人，大家共同努力創造這個大家庭的幸福。

黃敏惠表示，2021台灣設計展主題「家意─以城為家City as Home」，呼應了新移民來嘉成為一家人，台灣設計展12月將展出，鼓勵新住民朋友們到嘉義文創園區、嘉義之心城市願景館、嘉義市立美術館、嘉義製材所、嘉義市博物館、嘉義舊監獄等6大展區參觀，能更加認識嘉義市的文化。

活動有來自越南、菲律賓等熱愛表演的阮劇團新住民二代素人演員表演築夢趣，藉由他們的表演及生命故事，促進異國多元文化的交流，還有異國料理分享、服飾展示、闖關及有獎徵答認識異國文化。

嘉市府民政處表示，目前全市有5178位新住民，約占本市總人口數的1.95％，包括越南992人、印尼200人、泰國43人、菲律賓71人、柬埔寨64人、日本37人、韓國12人、其他國家152人、大陸地區3501人、港澳106人，新住民已成為我國原住民、客家、閩南、眷村以外的第五大族群，為嘉義市、為台灣帶來多元精采文化與滿滿的活力。