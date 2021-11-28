2022地方選舉將至，各政黨已展開布局。前民進黨立委郭正亮指出，桃園選戰將成為2022六都選戰的重要指標，重要性甚至還超過台北市長選戰，因為桃園目前是由民進黨執政，而桃園市長鄭文燦現在要面臨的最大問題，是能不能順利產生候選人，並讓接棒者能夠當選。

郭正亮今天(28日)在政論節目《新聞大白話》中表示，鄭文燦的民調落後副總統賴清德，尤其在諾富特事件之後，他當然會著急，所以想增加全國的聲量，而不是只有局限在桃園，所以最近鄭文燦去了很多場公投宣講的說明會。

郭正亮認為，鄭文燦遇到的問題則是，明年的桃園市選戰成為六都的指標，如果桃園輸了，大家就會認為民進黨輸了，因為桃園現在是民進黨執政，能不能順利接班，讓下一個候選人順利當選，「所以，你走得掉嗎？」

郭正亮指出，如果要換閣揆，大概過完年那陣子就要宣布，因為立法院要開議了，但要到4、5月左右，下一屆桃園市長的候選人才會出現。至於國民黨現在到底會派誰出來參選，大家也還不知道，「不去輔選桃園，桃園能保得住嗎？」

郭正亮直言，2022桃園會選的非常激烈，且這一戰也是攸關兩黨的指標，比台北還重要，因為台北不是民進黨執政，但桃園非常明顯是由民進黨執政，「他是卡在桃園這部分是否能順利產生候選人，並明顯領先國民黨，才方便走掉」。