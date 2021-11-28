大陸解放軍海軍2艘艦艇11月中旬穿過沖繩縣與那國島與台灣之間的海域，在花蓮外海實施模擬登陸作戰演習，引起雙方關注。對此，前國防部長楊念祖接受港媒訪問表示，解放軍不太可能在花蓮登陸，這裡地形不適合兩棲登陸，海灘登陸狀況不好；腹地又很小，不能進行大規模登陸，要安排10輛或20輛登陸戰車都不可能。

前國防部長楊念祖。(圖/本報資料照，陳君碩攝)

前國防部長楊念祖近日接受港媒《中評社》專訪指出，中共解放軍在花蓮外海實施模擬登陸作戰演習，目的可能是觀察形勢為了解水文狀況，去修訂演訓的作為，可能有其他方式進行登陸作戰，不見得是兩棲登陸，可能用直升機或是運用無人機進行軍事目標攻擊，但是否符合中國大陸作戰需求要進一步評估。

至於中國大陸若攻台，可能時間點會落在何時？他認為，這要看中國大陸政治狀況，大陸最高領導人要怎麼處理台灣問題是焦點，我「國防報告書」也大致提到2025年至2027年中共有攻台的能力，如果台獨勢力發展，加上外部勢力支持，中共就要進行政治決定，軍事還是靠政治決定。現在發展情勢，外界都是擴大解讀。

且中國大陸如果決定用武力，必須是首戰就是決戰，就要一舉摧毀台灣軍事設施跟目標，必須要削弱大量戰力，讓台灣沒有反擊能力。破壞台灣西海岸的空軍基地跑道或是後勤設施，讓台灣作戰飛機無法起飛，而台灣方面則要考量防空飛彈系統，能否反制中共首次破壞等，消滅台灣軍事力量，是大陸作戰任務。