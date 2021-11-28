彰縣府舉辦「彰化御品咩咩羊肉節」28日在溪湖糖廠登場，免費提供3000份肉羊肉米糕、羊肉湯，還有羊奶冰淇淋等，吸引大排長龍。（吳敏菁攝）

彰化縣肉羊飼養數量全國第一，對於喜歡羊肉爐全國朋友來說，溪湖更是最具指標性地名了；彰縣府舉辦「彰化御品咩咩羊肉節」28日在溪湖糖廠登場，免費提供3000份肉羊肉米糕、羊肉湯，還有羊奶冰淇淋、羊乳餅乾等，吸引大排長龍，讓人吃得直呼太滿足了。

彰化縣長王惠美和溪湖鎮長黃瑞珠昨天化身幸福廚師料理秀，向鄉親推廣彰化正港羊肉好料理，也介紹了彰化縣肉羊飼養頭數約1萬7400頭，全國佔比18.6％，產業年產值約2.2億元，因溪湖羊肉爐盛名帶動，使得彰化縣肉品市場也異軍突起，並設立台灣第一個專業羊隻屠宰線，打出品質保證。

溪湖羊肉料理怎麼崛起已經不可考，最早攤商挑擔四處販售羊肉湯或羊肉羹，被吃出好口碑，好味道傳千里，到1970年代以後，說起羊肉爐，就讓人聯想到「溪湖」，店家、業者們堅守品質的打拚，共同成就美食聚落，從地方吸引到全國各地來消費，也帶動了肉品市場拍賣消長。

溪湖羊肉爐名店不少已經傳承3代，有趣的是發源店家多姓楊，「諧音叫得響」，溪湖鎮長黃瑞珠表示，溪湖鎮羊肉爐一條街，每間羊肉爐都各有特色、非常美味，溪湖也盛產葡萄，還有溪湖糖廠等多樣特色，值得來趟美食之旅。

農業處表示，因為對肉羊消費帶動，使得彰化縣肉品市場是全國最大羊隻拍賣市場，也擁有全國最專業羊隻屠宰專線，羊隻經駐場獸醫師進行屠宰前後之屠體檢查，以嚴格程序把關肉品衛生安全，讓民眾能安心消費購買最新鮮、最優質彰化國產羊肉。

羊肉節除了免費品嘗羊肉多樣料理，還有摸彩活動、親子創意羊造型秀、親子趣味闖關、親子繪畫、可愛羊咩咩觀賞區、特色表演、文化體驗DIY、捐發票或銅板價兌換羊肉羊奶產品和農特產市集推廣促銷，人潮滾滾，吃得暖心，玩得開心。