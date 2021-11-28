回到富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級舞台的台灣大學，28日以69比64力退上季公開男一級第9名中原大學，收下暌違22季的公開一級勝利。

台灣大學上次亮相UBA一級是88學年，本季再度來到這個舞台，教練林聯喜透露目標之一是打出比上次在一級1勝還要好的表現，目前先收下首勝，接下來期盼還能進帳更多勝場數，努力留在一級舞台。

第4 節台大曾領先雙位數，不過被中原一波猛攻，在4節正規賽最後34.76秒形成64比64平手，隨後台大李方暐在倒數20.44秒搶到進攻籃板、籃下補進2分，跟著隊友張健爾兩罰命中，讓台大在最後讀秒階段再取得4分領先，中原大學最後幾波進攻可惜無法得分，最終5分之差飲恨。

林聯喜表示，球隊能在驚濤駭浪中收下勝利，主要是球員防守上有按照設定戰術走，而球隊上次UBA贏球時還沒出生的李方暐，很開心關鍵時刻可以建功、幫助球隊贏得勝利，全隊都為這一勝激動不已，接下來還有很多難關要挑戰，還是要專注面對。