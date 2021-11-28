行政院科技會報辦公室28日表示，行政院將於周二（11月30日）召開「台灣運動x科技產業策略會議」，研議如何讓運動科技產業成為新興兆元產業，以創造更具幸福感的智慧生活，並勾勒運動科技產業發展藍圖。

行政院發布新聞稿指出，在這場策略會議中，將邀產、政、學、研代表共同研議發想台灣運動科技產業如何成為新興兆元產業。科技會報辦公室指出，當資訊通信技術大量應用在科技觀賽、健身、競技、訓練等領域，加以健身環、虛擬教練、建構元宇宙不可或缺的AR/VR等智慧育樂產品蓬勃進入日常時，為實現全民智慧育樂健康生活遠景，科技會報辦公室特別主辦這次會議。

科技會報辦公室指出，為凝聚共識，此次會議以「運動x科技產業升級創造新價值」、「運動x科技建立創新營運新模式」、「融合科研成果與創新技術發展智慧新應用」及「台灣智慧育樂跨域環境整備」四大議題為主軸，廣邀產、政、學、研界代表300餘人出席，將從科技賦能面向探討使用者需求及創新商業模式，以勾勒未來運動科技產業發展藍圖。