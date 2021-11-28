疫情使全球宅經濟快速發展，電商產業也不斷攀升，據經濟部統計處11月最新統計，電子購物及郵購業亦因電商業者推出節慶促銷，加上手機新品、家電買氣熱絡，致年增23.5%。萊爾富為搶攻指尖經濟，繼11月3日結盟「蝦皮商城」推出「Hi-Life萊爾富網路旗艦店」後，順勢再推出第2間「Hi-Life萊爾富網路旗艦店」，已於「Yahoo奇摩超級商城」開館，11月30日前全館下殺3折起優惠、單筆消費滿999元可現折30元。

除開設網路旗艦店外，萊爾富也積極投入異業結盟，率先超商同業，與各大知名餐飲跨界合作，首創單人團購美食電子票券，最低4.3折起，除有團購優惠價外，也能分批領取及轉贈親友。11月30日前於Hi-Life VIP APP整買零取「生活票券館」，購買任1美食電子票券，即送中杯熱美式乙杯。

萊爾富率先超商同業，創單人團購美食票券4.3折起。（萊爾富提供）

萊爾富表示，於Yahoo奇摩超級商城的旗艦店中，首波上架商品數約上千種，包括日用百貨、寵物專區、家電3C、美食、零嘴飲料、米油泡麵、廚具傢俱、保健食品等，也新增團購美食、網紅甜點等品

項，目前站內商品也下殺3折起，包括伊德爾11L 0.2秒瞬熱烤箱原價4990元、特價1390元；漢美馳Hamilton Beach養生慢燉鍋原價2990元、特價999元。