許多iPhone使用者可能都沒發現，自己的行蹤正在被偷偷記錄中，3C達人透露，大部分人都不知道iPhone有一個「最危險功能」，沒有用的時候最好趕快關掉，不然可能讓自己隱私全都露，若另一半查勤起來，恐怕「怎麼死的都不知道」，並透過影片教大家，如何正確關閉該功能。

3C達人《longwey_人威說機》在TikTok抖音影片中指出，iPhone內建裝置中一個「重要位置」的功能，它會記錄用戶所到達地點的所有重要時間，包含年、月、日都會記得非常清楚，恐讓自己的隱私曝光。他強調絕大多數的iPhone使用者都不知道這個功能，他建議在沒有必要使用時，可以先把它關掉，否則緊要關頭時，可能「怎麼死的都不知道」。雖然他沒有明說，在甚麼情況下會被這個內建功能害到，不過他在影片上標記「#iphone最危險的功能、#抓姦、#情侶」，讓網友一看秒懂。

3C達人《longwey_人威說機》在TikTok抖音影片中指出，由於大部分人都不知道iPhone有「重要位置」這個功能，笑稱很多人「怎麼死的都不知道」。(圖截自longwey_人威說機/TikTok)

影片中並教大家下列5個步驟，可以迅速關閉「重要位置」功能：

1. 點選設定

2. 找到「隱私權」

3. 點選「定位服務」

4. 在「定位服務」中找到「系統服務」

5. 點選「重要位置」，並選擇關閉即可

根據實際操作發現，點進「重要位置」後，可看到「我的地點」，紀錄近期包含半年內的常去地點，包含年月日、時間，是開車或步行抵達都清楚記載，此外，下方還有「歷程記錄」，記載那些天曾去過哪一縣市、區域，連地址及造訪幾次都能看到，讓不少網友驚呼「還真的不知道」、「已全部都關閉」。