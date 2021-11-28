巴爾幹半島國家克羅埃西亞向剛剛向法國訂購了12架法國空軍提供的二手飆風戰機(Rafale Fighter)，用以替換老化的米格-21。這是法國最近幾年提出的軍售模式，將二手飆風戰機以優惠價供應給其他國家，法國空軍就有額度來購買新式戰機。

防衛世界(Defense World)報導，克羅埃西亞是在今年5月28日首次宣布了購買飆風戰機的消息，到了11月25日，兩國代表正式在克國首都薩格勒布(Zagreb)完成簽約，其中包括戰機購買合約與後勤保障合約。

克羅埃西亞的MiG-21，是蘇聯時期留下來的老舊戰機。(圖/克羅埃西亞空軍)

法國對這項二手戰機銷售案頗為看重，馬克宏總統與國防部長帕利(Florence Parly)親自前往薩格勒布，與克羅埃西亞總理普倫科維奇(Andrej Plenković)會面並且簽約。當然，戰機的製造商-達梭航太(Dassault Aviation）)的首席執行長特拉皮爾(Eric Trappier)出席了儀式。

達索航太表示，法國空軍將移轉12架較早期的飆風戰機與相關設備提供給克羅埃西亞，雖然是二手機，但是達梭會提供這些飛機的零附料件，第一期合約3年。