尋求徐生明盃5連霸的桃園龜山國小28日對上新北汐止國小，靠著「阿胖咕」林毅庭在6局下敲出2分再見全壘打，以3比1險勝，下午再以5比4力克台中大仁國小，有驚無險以分組第1挺進16強。

龜山上午和汐止形成投手戰，6局上雙方1比1平手，6局下一壘有人，林毅庭一棒將球掃出中外野全壘打牆，讓龜山辛苦拿下關鍵勝利，全隊高興的在場邊歡呼。

成為勝利英雄的林毅庭說：「最後上場時很緊張，因為沒打好可能會讓球隊幹掉，所以想趕快打好，讓球隊贏下這場球。」他表示，上場時是抓速球打，打出去就知道了。

龜山教練干易哲賽後表示，其實對方也打了很多強的球，但守備都有守下來，比較關鍵的時候守備都沒有出狀況，「之前我們守備很不穩定，但這幾場球下來有看到他們的成長，最後的關鍵就是林毅庭的全壘打，其實他是很晚加入球隊的小朋友，他是5年級暑假9月才加入球隊，練不足1年，但練得很勤，最後這個壓力他有撐住，滿不容易的。」

林毅庭打不到1年棒球，這已是他擊出的第5支全壘打，他說：「我原本是踢跆拳道，同學的父親邀請我進球隊，進來2天就覺得蠻好玩的，就打到現在。」他喜歡球隊團體生活，能和隊友一起聊天，一起玩。

阿美族的林毅庭，有個原住民的名字叫「阿胖咕」，目前身高161公分，體重76公分，身材相當壯，而且一餐可以吃3、4碗飯，食量很大，但他說最近吃比較少，因為被要控制體重。擔任捕手的他，是統一獅隊的球迷，未來希望有機會能到美國打球。

龜山一日兩勝，在預賽全勝晉級16強，明天將遭遇新北金龍國小。龜山國小在徐生明盃已拿過5座冠軍，今年要挑戰第6冠及5連霸，但干易哲說：「每場比賽都很緊張，1場1場慢慢來。」

第9屆徐生明盃16強也全部確定，分別是高雄美濃、桃園錦興、新北成功、高雄復興、桃園龜山、新北金龍、桃園大勇、台中力行、台北東園、彰化東山、高雄鼓山、新北汐止、屏東復興、屏東光華、高雄忠孝、新北興穀。