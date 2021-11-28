71歲資深港星「校長」譚詠麟近日捲入桃色風波，被控與小他4輪的23歲女粉絲發生關係，但公司發聲否認，雙方各說各話，目前整起事件沒有最新發展，讓外界霧裡看花，而譚詠麟日前更被網友目擊和三五好友聚會，還有長髮美女相陪，引起網友猜測一切都是陰謀論。

譚詠麟遭爆偷吃23歲女粉絲，雖然公司已發聲明澄清並揚言會採取法律行動，爆料者又繼續曬「脫褲背影照」嗆奉陪到底，但過了好幾天，爆料者沒有再提出新的證據，風波似乎已經告一段落。而近日有網友聲稱目擊譚詠麟私下和好友在餐廳聚會，透露一群人有說有笑、氣氛熱絡，聚會裡還有不少美女，譚詠麟心情似乎也沒因為醜聞受到影響，該網友更形容譚詠麟全程不見疲態，直呼佩服他的體力。

譚詠麟仍出現在陸綜，被外界猜測爆料是為了炒作節目。（圖／翻攝自微博）

另外，譚詠麟的睡粉風波引起網友猜測，認為若爆料內容不是真的，為何譚詠麟方不硬起來提告，並指出大陸最近嚴打「失德藝人」，譚詠麟竟沒被大陸官方封殺，日前陸綜《時光音樂會》播出時，他的畫面也沒被刪減，因此懷疑此事件可能只是為了節目《時光音樂會》炒作宣傳。