2019冠狀病毒疾病（COVID-19）肆虐全球，考量國內疫情在政府及全體國人共同努力做好防疫下趨於和緩，中鋼集團教育基金會在中鋼邁入建廠50年時，特別邀請全球第一個視障樂團，阿卡貝拉「蝦米視障人聲樂團」（以下簡稱蝦米樂團）於11/28日，假小港社教館演藝廳演出一場別開生面的中鋼50公益藝文饗宴。

中鋼集團教育基金會執行長鍾錫洲表示，中鋼公司透過基金會長期推動全人社會教育，致力地方教育、環境教育及公益活動的推廣，期許藉由不同的藝文方式來豐富、開拓社會大眾的視野，並落實中鋼公司投入ESG永續經營目標。中鋼公司也將在下一個50年，持續實踐企業社會責任，共創社會美好。

蝦米樂團在國際阿卡貝拉藝術領域裡享有高知名度，在COVID-19疫情前，除了曾至歐洲、亞洲等世界級阿卡大賽進行多場「示範性」演出外，也曾兩度受邀至總統府音樂會演出，並接受蔡英文總統嘉勉表揚。樂團執行長朱元雷表示，因為蝦米樂團成員無法從視覺上知道什麼是最好，只能透過一次又一次的練習及精益求精的表現，突破眼睛看不見的限制，要求自己做得更好，與中鋼公司「沒有最好，只有更好」的理念相契合。

蝦米樂團首次在小港區演出吸引在地居民與機關團體前來欣賞，上半場以耳熟能詳的台灣歌曲為主軸，下半場演出世界各地知名歌曲，透過曲目巧妙的安排引領觀眾認識這塊寶島的在地音樂文化，讓疫情期間無法出國的朋友透過視覺及聽覺體驗各國音樂風華。28日午後精彩絕倫的演出，讓第一次如此近距離欣賞阿拉貝拉表演的觀眾非常開心，不僅沉浸在一場知性的藝文之旅，同時也見證生命的韌性。