2021年第9屆黑豹旗全國高中棒球大賽28日進行冠軍戰，平鎮高中連續5年與穀保家商在最終戰碰頭，兩隊你來我往，穀保雖然兩度扳平，但7局下捕手發生暴傳，讓平鎮的超前分兵不血刃跑回本壘形成致勝分，平鎮以6比5驚險奪冠，成為首支在黑豹旗完成三連霸的隊伍，將獲得大會特地製作三連霸紀念旗一支。

榖保前兩局靠著適時安打各攻下1分，不過平鎮在2局下靠著2個保送與3支安打灌進4分反倒取得分數領先，但是榖保在3局上把握平鎮內野守備失誤，黃劼希穿越安打攻下2分打點將戰局扳平。

6局下兩出局後，平鎮黃勇傳二壘安打加上陳致語適時安打快馬加鞭衝回本壘再度取得超前分，不過七局上榖保兩出局後把握平鎮守備失誤，安打與保送形成滿壘，黃劼希再度貢獻安打把追平分送了回來，可惜後續跑者遭到平鎮外野回傳阻殺，只能追平比分。

7局下曾子佑率先敲安並靠著著戰術推進到得點圈，後續企圖盜上三壘時，讓榖保捕手陳九登傳球發生暴傳，球一路滾向外野也讓曾子佑一路跑回本壘形成平鎮致勝分。

平鎮吳柏宏總教練坦言，這個結果完全沒有想到，比賽過程中雙方都有犯錯，也都有把握住機會，本來前幾場打擊狀況都沒有發揮得很好，也是告訴選手最後一場了放開去打，「伍祐城在旁邊準備很久了，上去也投得很出色，能完成三連霸真的很感謝選手們的努力以及學校與地方的大力支持。」