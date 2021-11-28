桃園仙草花節系列活動吸引許多民眾參與。(楊梅區公所提供／呂筱蟬桃園傳真)

2021桃園仙草花節11月吸引遊客造訪浪漫紫色花海，楊梅區公所28日舉辦仙草花節亮點活動，上午由小丑默劇團帶領小朋友於仙草花田遊行律動，另設計虛擬實境搭配地景進行勇闖夢奇地尋寶闖關活動，下午舉辦仙草哥＆花仙子創意造型競賽，與民眾在花田一起嘻遊仙境。

農業局郭承泉局長表示，楊梅區於2018年花彩節展示仙草花後引發紫爆的療癒風潮，於是從2019年開始舉辦仙草花節，積極推動桃園一區一花卉的地方特色。在楊梅休閒農業區內有畜牧業、養殖業、農業、餐飲業等多元豐富的產業，請民眾在展區欣賞仙草花之餘，也可以到楊梅休閒農業區各特色景點、農場，體驗豐富且精彩的旅遊饗宴。

楊梅區長邱世源表示，今年為促進在地參與，落實休耕農田再利用，廣邀楊梅休閒農業區的農民參與展區周邊舉辦的創意花田競賽，以上湖里長張花樑發想的「花田遊上湖 金牛喜迎賓」花田主題獲得第一名，在向日葵金黃色的花瓣下，伴隨著陽光和風搖曳的花海，已吸引眾多的遊客駐足拍照。

仙草花越冷越開花，經過這週的冷鋒過境，本週起仙草花更加盛開，另外遊客中心及上湖一路沿線農田是創意花田競賽的賞花重點，仙草花節活動預計12月5日結束，但預估整體花期可望盛開到12月12日，想要一睹紫爆仙草花及創意花田美景的民眾，請把握機會不要錯過。