在大陸吉林監獄服刑的北韓籍朱賢健從10月18日越獄，加上曾在北韓服役4年特種部隊的經歷，遭東北三省多地發布懸賞追緝，最終在11月28日、越獄的第41天在吉林豐滿區松花湖黑瞎子溝的一處廢棄風景區被逮捕，落網地點與吉林監獄直線距離僅44公里。據現場目擊者指出，朱賢健最終是腿部中槍擊傷後抓獲，已被送往醫院救治。

實際上，朱賢健因服刑期間表現良好獲表揚5次，並於2017、2020年兩次獲得減刑，預料將於2023年8月21日獲釋。外界認為，朱賢健獲釋後將被遣返北韓，而在北韓偷渡是重罪，最嚴重可被判處死刑，也被解讀是朱賢健冒險越獄的原因。

據了解，朱賢健是在2014年因偷越國境罪、盜竊罪、搶劫罪等被判處有期徒刑11年3個月。今年10月18日朱賢健利用收工時間脫逃出吉林監獄。

根據香港01報導，透過流出的監獄監視器畫面，也看到朱賢健逃獄的矯健身手。先是敏捷爬上約3層樓高的遮雨棚，再拿出繩索拋向帶電鐵絲網加以破壞，最後翻出鐵絲網後，再跳落約6公尺高的圍牆成功脫逃。

更有大陸網友在微博爆料，指朱賢健是北韓龍北炭礦的工人，曾服役於北韓特種部隊。