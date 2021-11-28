高雄市茂林區多納部落黑米豐收祭11月27、28日於多納國小熱鬧登場，族人模擬傳統婚禮，在女子答應後，男子將女子揹著走。（高雄市原民會提供／林瑞益高雄傳真）

高雄市茂林區多納部落黑米豐收祭11月27、28日於多納國小熱鬧登場，部落族人盛裝參與歡欣豐收過節。今年透過高雄市原民會部落大學計畫，派出攝影團隊全程跟拍，用數位典藏的方式傳承部落文化。

茂林區多納部落是全台灣傳統石板屋建築完整保存的部落之一，對於部落傳統祭儀文化教育非常重視，今年因疫情影響，原訂於每年7月份舉辦的黑米豐收祭於27日晚間在多納部落青年會長盧家安的帶領下，自部落頭目家點燃聖火，穿梭於部落街巷，挨家挨戶預告部落族人祭儀即將開始。

多納部落黑米豐收祭（Tapakarhavae）如同其他原住民族傳統豐收祭典，以感謝祖先庇佑並慶祝農作物豐收，28日上午近乎全部落族人盛裝與會，整場儀式在部落巫師的祈福下展開。其中，為達到文化教育工作，茂林區茂林國小及多納國小師生全程參與。

原民會說，高雄市長陳其邁上任以來便極力推動原住民族傳統文化工作，協助部落教育文化復振，今年更透過高雄市原民會部落大學計畫，首次與多納黑米豐收祭合作，派出攝影團隊全程跟拍，記錄傳統魯凱族狩獵文化，盼永久流傳。

高雄市政府原民會主委阿布斯表示，茂林區3個部落皆列為台灣原住民族瀕危族群語言，其中，多納黑米豐收祭具有指標性的文化保存寓意，今年也特別補助高於以往的祭儀經費，鼓勵透過祭儀舉辦、古調教學等工作落實族語傳承工作。