據NHK報導，日本政府為普及電動汽車，計劃在預充預算案加碼電動車補貼，包括將電動車補貼由原先的40萬日圓（約台幣9.9萬元），大增一倍至80萬日圓（約台幣19.8萬元），插電式混合動力汽車補貼更增加2.5倍，至最高為50萬日圓（約台幣12.4萬元）。

報導指出，一旦預充預算案獲得通過，最快將在2022年春天落實。

電動車僅占去年日本國內新車銷售不到1％，日本希望追趕歐美水準。

當日本做好撤僑準備時
桃園電動機車補助加碼1000元 防疫英雄購車享95折
增強日本防禦 岸田考慮所有選項
長照假29日審議 民團籲盡速通過
#電動車 #補貼 #日圓 #約台幣 #計劃