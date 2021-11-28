據NHK報導，日本政府為普及電動汽車，計劃在預充預算案加碼電動車補貼，包括將電動車補貼由原先的40萬日圓（約台幣9.9萬元），大增一倍至80萬日圓（約台幣19.8萬元），插電式混合動力汽車補貼更增加2.5倍，至最高為50萬日圓（約台幣12.4萬元）。

報導指出，一旦預充預算案獲得通過，最快將在2022年春天落實。

電動車僅占去年日本國內新車銷售不到1％，日本希望追趕歐美水準。