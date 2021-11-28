台南部分地區今天出現降雨，但雨勢並不明顯，曾文水庫蓄水率降到7成以下，台南市政府籲請民眾多利用水資源回收中心的回收水，維持節水好習慣，防患未然。

台南市政府水利局今天發布新聞稿指出，南部地區降雨特性豐枯明顯，豐枯期水量比為9：1，一旦進入冬季，水庫進水量大幅減少，但水庫蓄水量必需支應後續春季、夏季用水，直到梅雨或夏季颱風來臨，萬一遇到春雨不佳或沒有颱風雨等情形，恐將導致限水。

台南市水利局指出，經濟部水利署自9月起召開南部地區供水情勢檢討會議，檢視區域水情情勢，依現況評估，尚可穩定供應民生及產業用水，各水庫操作均優先引用川流水以維持水庫水位，延長水庫可供水期程，農業用水則以最節約方式供灌，以節省用水。

台南市水利局指出，嘉南灌區今年第2期作已完成供灌，初步統計相較計畫用水量節省約6700萬立方公尺，市府將持續與經濟部水利署南區水資源局及農田水利署嘉南管理處協調，做好農業用水管控。

台南市水利局指出，柳營、官田、安平、安南、仁德、永康等水資源回收中心設有回收水供應站，每日可提供回收水1萬6800立方公尺供市民和機關行號免費取用，做為路面清掃、澆灌花草等非接觸人體用途，希望民眾多加利用，並維持節約用水好習慣。

依據南區水資源局今天下午5時的觀測資料，曾文水庫集水區今天累積降雨量1.3毫米，有效蓄水量3億5408萬立方公尺，蓄水率69%。烏山頭水庫蓄水量7198萬立方公尺，蓄水率91.6%。南化水庫集水區今天降雨2.2毫米，蓄水量8542萬立方公尺，蓄水率93.89%。