桃園市八德區因為正在施作綠線捷運工程，許多路段都有義交負責指揮交通。（陳夢茹攝）

桃園市八德區因正在施作綠線捷運工程，主要幹道介壽路車道縮減，導致交通進入黑暗期，施工聲伴隨交通指揮的哨聲，讓在地居民抱怨連連，更有人直呼「現在睡覺不戴耳塞睡不著」；對此捷工局回應，交維部分是委外請義交大隊負責，每月會定期開會屆時會檢討改善，捷運為重大工程，請鄉親體諒這段陣痛期。

八德居民抱怨，住家的巷口正在進行捷運綠線施工，半夜都還聽得到工程施作的聲音，每天都是戴著抗噪耳機睡覺；另有民眾反映，八德地區有多處路段在進行捷運工程，天天施工聲音吵雜外，交通指揮的哨聲更是響徹雲霄，從早上7點半開始吹，1整天不間斷，直呼真的受不了。

市議員朱珍瑤坦言，居民陳情不斷，較多反應施工吵雜、交通狀況不佳，不過近期也接獲不少民眾投訴，義交在指揮交通時哨聲不斷、態度不佳等狀況，她也曾向捷工局反應。談及施工的吵雜聲，朱說，真的很吵，「若民眾自己購入噪音分貝機來測量，恐怕市府會挨罰」。

捷運工程局回應，交維部分是委外請義交大隊負責，每月會定期開會再請他們檢討改善，義交在進行交通指揮時可能沒有做好軟硬拿捏，有些比較強硬的人會與民眾起衝突，這部分將會再檢討改進，至於工程噪音的部分都是在規定時間內施作，請民眾多擔待。

環保局說，重大工程進行前都會做好噪音防制設施、施工現場都配有環境監測系統，應不至於會噪音超標。環保局點出，通常陸上運輸系統剛營運時，在地居民多少會覺得運輸工具行駛產生噪音，到時市府會依噪音管制法規定，到現場進行勘查及噪音量測，再評估是否增設隔音牆等隔音措施，或者採取補償措施。