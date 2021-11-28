奧迪超跑自撞冒煙，消防人員灑水警戒。（民眾提供）

新北市汐止區康寧街與翠峰街口，27日下午4時許發生一起自撞死亡車禍，28歲黃姓男子開著奧迪R8搭載認識半年的21歲翁姓女大生，兩人前往北市吃飯路上，未料疑似因天雨路滑，車輛失控自撞後自燃，黃男受輕傷自行逃脫，翁女當場失去生命跡象，緊急送往汐止國際醫院搶救仍宣告不治，事發時，一名路過的郭姓網友與友人，目擊R8起火燃燒，奮不顧身衝下車將女乘客救出，他事後回憶寫道：「當時我沒看到她的臉，只覺得她好輕」、「映入我眼中的是，她身邊的範圍內全部是血」。

事發時衝下車拉出女乘客的郭姓網友，事後語重心長寫道：「重踩油門之前請想想愛你的人跟家人」。（圖／播攝當事人YT）

據郭姓網友附上的行車紀錄器，R8撞毀後幾秒才起火，不久駕駛走出來，並打開副駕駛座把女乘客拖出，此時郭姓網友衝上前協助，但被拖出的女乘客卻一動也不動，郭姓網友只好與同行的友人拿雨傘過去幫女乘客擋雨，後來有更多好心人加入救援，還有人拿出滅火器幫忙滅火。

郭姓網友事後在個人的臉書以及YT放上這段影片，並感嘆地寫道：「行經康寧街，前方AUDI R8超跑引擎突發出響徹嘶吼，天雨路滑，煞車聲都沒聽見超跑就像陀螺一樣甩了起來，四處猛撞，外殼噴濺飛射。 我跟朋友都大傻眼，還未回神整車竟然開始起火！ 當下我除了震驚更是害怕、我害怕去開門拉人的話會遭火苗波及。突然超跑車門打開，我趕緊去幫忙年輕男駕駛拖出失去意識的女乘客。 一陣慌亂，我吼著叫駕駛危險別再回車上拿東西。一邊將女乘客拉離超跑，當時我沒看到她的臉，只覺得她好輕....之後我看向超跑想確認這個距離是否已安全，但映入我眼中的是車內到她身邊的範圍內全部是血。 當時我知道不該動她了，跑回車邊確認有人打119。 到家看新聞才知道撞擊當下她就失去意識，之後傷重不治。」

文未語重心長寫道：「誰不愛速度，但有乘客我絕對不開快，因為十次車禍九次快，重踩油門之前請想想愛你的人跟家人」。

事後根據警方初步調查，黃姓駕駛與翁姓女乘客，2人都未依規定繫上安全帶，是翁女喪命的主因。據了解，28歲黃姓男駕駛從事工程建築業，該輛2010年出廠的奧迪R8超跑，是父親買給他使用，21歲翁女則為某科技大學學生，兩人是認識半年的朋友，今天本要開車去台北市吃飯，不料卻發生意外。

黃男供稱，當時車速沒有很快，是因為下雨路面打滑造成事故，酒測值為０，翁姓女子則仍在華夏科技大學就讀。