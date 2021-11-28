第6屆〈金門文化獎〉得主南管達人陳金潭、詩書畫三絕許水富及版畫大師黃世團等3人，今天接受金門縣文化局公開頒獎表揚之二。（金門縣文化局提供）

第6屆〈金門文化獎〉得主南管達人陳金潭、詩書畫三絕許水富及版畫大師黃世團等3人，今天接受金門縣文化局公開頒獎表揚。縣長楊鎮浯讚揚他們以精湛的文化、藝術表現，為文化金門和金門文化增光添彩。

楊鎮浯指出，文化可以化邊陲為中心，也可以讓島鄉變偉大，而文化人的畢生耕耘，則讓文化得以代代傳承綿延不絕。〈金門文化獎〉是地區文化界盛事，評選過程十分嚴謹，而今年的得主橫跨南音、藝文和版畫等多個領域，讓金門文化在多面向的發展和碰撞下，擦出更璀璨亮麗的火花。

縣文化局說明，〈金門文化獎〉」以金門籍、年滿70歲以上，長期從事文化藝術活動，有傑出事蹟且對家鄉有貢獻者為獎勵對象。得獎者頒給文化獎章及證書，每人並頒發獎金新台幣10萬元。

歷屆金門文化獎得主有第1屆的已故版畫大師李錫奇、第2二屆起擴大公開甄選的南管藝師洪天映、石刻張再興、土木作脊莊西勢、大木技藝翁水千及島鄉文學作家陳長慶等5人和第3屆的糊紙達人翁文標、土木匠師李清海、木雕大師李換生、書法大師張奇才、傀儡戲師蔡甲庚等5人、第4屆的糊紙達人翁文林、土木匠師沈富春、書法家洪啟義、文史作家林馬騰及書畫家陳素民等5人，以及第5屆的土水匠師梁瑤望、傀儡技師楊土金及文史達人李福井等3人。