近日屢有退休將領不實發言引發爭議，民進黨立委王美惠表示，退將所言不僅出賣國家主權，甚至淪為北京統戰樣板。將對此提案修法，對於退將以不實言論出賣國家主權者，得剝奪其月退休給與，或無月退給與者，最高處1千萬元罰鍰。

王美惠指出，中共軍機不斷侵擾我國防空識別區，已經引發國人及國際社會反感，且不利台海和平，此時卻有不肖退役上將，在中共官媒訪談中，公然表達共機有權巡邏我國空域。退將以不實言論為中共發聲，此舉顯然是中共利用在地協力者，運用媒體力量來散播不實訊息。

王美惠說，退將領的是終身俸，退休後仍受國家照顧，所領退休金，也是來自人民的納稅錢，卻枉顧人民與國防安全，以妄語破壞國家安全與社會安定，這種用不實言論傷害國家主權的行為，有必要透過法律約束，加以制裁。

王美惠表示，立院在2019年三讀通過修正《兩岸人民關係條例》，明定與國防外交或國家安全相關之政務副首長或少將以上人員，不得參與中共政治活動或慶典，但以言論妨害國家尊嚴行為，在該次修法中並未具體規範。

王美惠指出，退將的言行，應考量國家立場、國軍榮譽及國人民意，將提案修法，比照不得參與中共相關政治活動之規定，納入罰責，但考量《憲法》保障言論自由，因此會參考《刑法》侵害國家法益犯罪，以在公開場合散播不實言論，且有危害國家主權之意圖為構成要件，增列違反相關規定者，可剝奪其月退休給與。

王美惠說，近年來兩岸關係益發緊張，台灣也處在最複雜多變的局勢中，面對中共威權主義的擴張，國軍除了應持續充實國防、展現自我防衛的決心，國人更要團結一致，堅持我國自由民主的憲政體制、堅持兩岸互不隸屬的主張，全民應同心守護台灣，堅持國家主權獨立，不容他人侵門踏戶。