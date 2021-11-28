外界關心的南屯區楓樹段817號 (地號) 建築臨時許可與違章問題，台中市政府都發局指出，南屯區楓樹段817地號為民國66年1月18日發布都市計畫，劃設為兒童遊戲場用地，但數十年來未徵收開闢，目前屬公共設施保留地。另外，11月25日即勘查並函請區公所依規查報，將按照「違章建築處理辦法」查處，再開立通知書，要求改善或依序排拆。

都發局指出，公共設施用地的徵收開闢，會依照當地都市的發展及需求逐步辦理，公共設施用地在政府未徵收前，土地所有權人均得依「都市計畫公共設施保留地臨時建築使用辦法」及「台中市公共設施用地臨時建築使用標準」申請建築許可申請臨時建築使用許可。

都發局說，自縣市合併迄今，已有54案依法申請臨時建築許可。中市有多處公共設施保留地長年未徵收，影響民眾財產權益，台中市政府已辦理全市公共設施保留地專案通盤檢討，目前在內政部審議中，期透過跨區重畫的方式，加速公共設施用地的取得及開發，並將部分土地還地於民保障民眾的權益。

都發局強調，對於違建之處理一貫秉持依法行政立場，經民眾舉報該地點疑涉違建，都發局11月25日即派員現場勘查，該建物的圍牆及合法建物兩側已完成部分涉及違建，都發局也已於11月25日函請查報業務單位南屯區公所依規查報，等區公所函送違章建築查報單後，將依「違章建築處理辦法」規定查處，開立違章建築認定通知書，並要求違建所有人自行改善，逾期未改善將依違章建築排拆優先順序原則辦理。